Тетерук назвал главное условие "зачистки" Донбасса

"Зачистка" оккупированных территорий Донбасса станет возможной, когда их финансирование Российской Федерацией станет нерегулярным.

Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины возможно при условии проведения комплексной, мощной политики Верховным главнокомандующим, президентом Украины. Такое мнение в эфире ObozTV высказал экс-народный депутат Украины Андрей Тетерук.

Отвечая на вопрос, может ли Украина воспользоваться ситуацией существенного ослабления боеспособности "армий" "ДНР" и "ЛНР", о которой заявил экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), Тетерук сказал: "Надо иметь сильную позицию на внешнеполитическом фронте и единодушную поддержку наших партнеров-союзников, которые помогают Украине выстоять в противостоянии с Российской Федерацией".

"Одновременно надо давить на РФ через внешние, дипломатические факторы, сделать ее пребывание на территории Украины настолько несопоставимо дорогим, чтобы Россия просто не была в состоянии далее финансировать свое пребывание на территории как Донецкой и Луганской областей, так и на территории полуострова Крым", – продолжил он.

"После того как это финансирование будет нерегулярным, непостоянным, можно сделать зачистку украинской территории и восстановление государственных границ, нашего суверенитета и территориальной целостности с минимальным вредом для мирного населения", – заверил экс-нардеп.

"Но должна быть комплексная, четкая, идеологическая, мощная политика, проводимая верховным главнокомандующим", – подчеркнул он.

"Зачистка" Донбасса: Андрей Тетерук назвал условие

Напомним, экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин заявил о том, что в настоящее время Вооруженные силы Украины существенно превосходят силы донбасских "республик" и могли бы разгромить их на протяжении 2 дней при условии, что российская регулярная армия не будет оказывать им поддержку.

Как писал OBOZREVATEL, террорист "ДНР", основатель батальона боевиков "Восток" Александр Ходаковский признался, что у псевдореспублик нет шансов захватить всю территорию левобережной Украины.