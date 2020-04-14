Можно ли пойти на кладбище на "гробки": в МВД дали ответ

Национальная полиция Украины не будет препятствовать гражданам посещать кладбища в поминальные дни, если они не будут нарушать правил введенного в стране карантина.

"Мы не можем наказывать или запретить людям действовать в границах установленных правил. Там, где правила будут нарушены, полиция будет вынуждена действовать соответственно", – сказал в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Он также заверил, что накануне Пасхи, которую христиане восточного обряда отметят 19 апреля, в МВД намерены "продолжать максимальную просветительскую работу", "руководствоваться, в первую очередь, превентивными мерами" и "призывать население Украины к их личной ответственности в условиях противодействия коронавирусу".

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Вместе с тем Шкиряк сообщил о том, что нарушителей карантина уже начали массово привлекать к административной и уголовной ответственности. Так, по состоянию на 13 апреля, в Украине составлено более 6 тысяч административных протоколов и возбуждено более 50 уголовных дел.

"На данное время в Украине составлено около 6050 админпротоколов, где речь идет о штрафах от 17 до 54 тысяч гривен. Это касается и персонально граждан, и предприятий и руководителей предприятий", – сообщил он.

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Как пояснил советник министра, уголовная ответственность за нарушение карантина предусмотрена статьей 325 Уголовного кодекса Украины. В Украине уже возбуждено 56 уголовных дел. "В этой уголовной ответственности также предусмотрены штрафы от 17 до 54 тысяч гривен и больше, до 170 тысяч гривен, если речь идет о государственных служащих".

Предусмотрено и тюремное заключение. В зависимости от тяжести преступления виновный в нарушении карантина может быть лишен свободы на срок от 3 месяцев до 8 лет, "если речь идет о сознательном заражении граждан", – пояснил Шкиряк.

Как писал OBOZREVATEL, мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 14 апреля заявил, что в Киеве на поминальные дни из-за пандемии коронавируса COVID-19 закроют все кладбища.

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