Коронавирус и ипотека: в Раде предложили способ решить проблему
Экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, поставил целый ряд вопросов перед застройщиками и теми, кто приобрел жилье, взяв ипотечный кредит в банке.
В ближайшее время можно прогнозировать падение доходов населения, а значит, украинцы не будут спешить с покупкой нового жилья, а платежи по рассрочке за уже имеющиеся новые квартиры станут настоящей проблемой.
Но в Верховной Раде уже нарабатываются рекомендации для правительства, которые помогут поддержать как граждан, так и застройщиков. Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
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