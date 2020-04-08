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8 апреля • обновлено в 21:50
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Коронавирус и ипотека: в Раде предложили способ решить проблему

2.3т
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Экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, поставил целый ряд вопросов перед застройщиками и теми, кто приобрел жилье, взяв ипотечный кредит в банке.

В ближайшее время можно прогнозировать падение доходов населения, а значит, украинцы не будут спешить с покупкой нового жилья, а платежи по рассрочке за уже имеющиеся новые квартиры станут настоящей проблемой.

Но в Верховной Раде уже нарабатываются рекомендации для правительства, которые помогут поддержать как граждан, так и застройщиков. Об этом в эфире ObozTV рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Коронавирус
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины жилье Ипотека
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