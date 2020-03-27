"Звоните 102": в МВД обратились к украинцам из-за нарушений карантина

Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в эфире ObozTV призвал украинцев сообщать в полицию о случаях нарушения режима самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы.

Шевченко отметил, что за последние две недели в Украину въехали, по разным оценкам, 50-100 тыс. граждан. По его словам, эти люди при возвращении под роспись обязуются соблюдать режим самоизоляции на 14 дней в связи с пандемией коронавируса.

"Мы призываем всех сознательных граждан, близких, родных этих лиц и просто неравнодушных граждан, которые знают, что несколько человек живут у них в доме, которые недавно вернулись из-за границы и должны быть на самоизоляции, сообщать органам полиции по обычному телефону реагирования 102 о том, что человек нарушил режим самоизоляции или собирается это сделать", – заявил он.

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