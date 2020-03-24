Как не стать жертвой киберпреступников: эксперт дал совет

Эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко в эфире ObozTV рассказал, как хакеры могут получать доступ к серверам компаний, пользуясь карантином в Украине.

Эксперт отметил, что во время карантина многие люди перешли на удаленную работу с серверами своих компаний.

"Есть опасность, что на домашних компьютерах не соблюдена цифровая гигиена. Антивирусы могут быть не обновлены, может использоваться нелицензионное программное обеспечение для соединения. И вообще, там может содержаться вредное программное обеспечение, с помощью которого преступники могут получить доступ к серверам компании", - пояснил Денисенко.

"Людям, которые сидят дома и пользуются удаленным доступом, надо соблюдать цифровую гигиену, то есть обновлять антивирусные программы, устанавливать лицензионное программное обеспечение для соединения и более внимательно смотреть, что на вашем компьютере происходит", - подчеркнул он.

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