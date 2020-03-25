Женитьба во время карантина: удивительная история украинки
Украинская журналистка Роксолана Ковальчук в эфире ObozTV рассказала, как вышла замуж во время карантина из-за коронавируса.
Жених и невеста явились в ЗАГС в медицинских масках и перчатках.
"Мы знаем, что эти маски не защищают. Просто это символический знак того, что даже в такой ситуации следует находить выход", - пояснила она.
По ее словам, с ЗАГСом технической проблемы не было - он расписывал всех, кто подал заявление до 13 марта.
"Была проблема эмоциональная, потому что салоны красоты, флористы, фотографы ушли на вынужденный карантин. Помочь мне подготовиться они не смогли", - вспоминает Ковальчук.
"Я была в истерике, постоянно смеялась и плакала, не могла понять, почему это произошло со мной именно сейчас", - добавила журналистка.
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