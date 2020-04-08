Коронавирус обвалил рынок жилья в Украине: что изменилось

В результате пандемии коронавируса и связанного с ним экономического кризиса большие изменения произошли на украинском рынке недвижимости. Рынок посуточной аренды жилья практически прекратил свое существование, а рынок долгосрочной аренды оказался перенасыщенным.

На рынке нового жилья возник отложенный спрос, на вторичном – заметное снижение активности. Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов.

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