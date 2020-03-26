В НАНУ разработали украинские тесты на коронавирус

В Украине в Институте молекулярной биологии и генетики НАН разработали тест-системы диагностики коронавируса.

Подробности рассказала в эфире ObozTV кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НАНУ Оксана Пивень.

"Сколько их потребуется, сказать не могу - это будет зависеть от стратегии, которую изберет наше Министерство здравоохранения... Нам нужно их как минимум миллион. Отечественное всегда дешевле, чем импортное, даже если это отечественное делается из импортных расходных материалов", - рассказала Пивень.

"На сегодняшний день наш институт произвел 600 тестов и поставил их в Центр общественного здоровья в Киеве и в Житомире. Мы могли бы делать их дальше, если бы нам элементарно дали денег на материалы", - отметила она.

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