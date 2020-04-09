Карантин закончится 14 апреля? В Кабмине дали ответ

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Василий Мокан в эфире ObozTV прокомментировал предположение о том, что якобы карантин в Украине может завершиться 14 апреля.

"Есть вероятность того, что, если по состоянию на 24 апреля не будет заметной тенденции на спад распространения эпидемии, то в режиме чрезвычайной ситуации по Украине на определенное время могут быть продолжены карантинные меры.

По состоянию на сегодня остается актуальной дата окончания карантина – 24 апреля. О каком-то смягчении речь не шла. Но правительство уже сейчас задумывается над тем, как постепенно выходить из карантинных мероприятий, как запускать экономику, как возвращаться на рабочие места, при этом максимально изолировав группы риска", – пояснил он.

Василий Мокан также пояснил, с чем связано сокращение фонда борьбы с распространением коронавируса на 30 млрд гривен.