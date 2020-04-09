Главная Новости
9 апреля • обновлено в 17:19
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Карантин закончится 14 апреля? В Кабмине дали ответ

2.1т
Читать материал на украинском

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Василий Мокан в эфире ObozTV прокомментировал предположение о том, что якобы карантин в Украине может завершиться 14 апреля.

"Есть вероятность того, что, если по состоянию на 24 апреля не будет заметной тенденции на спад распространения эпидемии, то в режиме чрезвычайной ситуации по Украине на определенное время могут быть продолжены карантинные меры.

По состоянию на сегодня остается актуальной дата окончания карантина – 24 апреля. О каком-то смягчении речь не шла. Но правительство уже сейчас задумывается над тем, как постепенно выходить из карантинных мероприятий, как запускать экономику, как возвращаться на рабочие места, при этом максимально изолировав группы риска", – пояснил он.

Василий Мокан также пояснил, с чем связано сокращение фонда борьбы с распространением коронавируса на 30 млрд гривен.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Карантин в Украине Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Видео

Новости

Все новости