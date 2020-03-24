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24 марта • обновлено в 23:12
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Коронавирус: защитит ли украинцев дезинфекция улиц и подъездов

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Врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко в эфире ObozTV рассказала, помогает ли дезинфекция остановок транспорта и подъездов бороться с коронавирусом.

"Мне немного странно наблюдать, когда у нас дезинфицируют остановки общественного транспорта или подъезды. Такое впечатление, что вирус лежит у нас на поверхностях - на улице, на остановках. Такого не может быть", - заявила Мироненко.

"Хуже конечно не будет, но через подъезд вы не можете никак заразиться. Если вы моете руки, используете средства индивидуальной защиты, перчатки, маски, вы не можете инфицироваться, если вы вышли из подъезда или зашли в подъезд. Но чистота еще никому не мешала", - отметила она.

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