Транспорт работает, рестораны открыты: как Стамбул переживает карантин. Видео

В Стамбуле (Турция) во время объявленного из-за пандемии коронавируса COVID-19 карантина общественный транспорт продолжает работать в штатном режиме.

Ограничения в перемещении по городу ввели лишь для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом в эфире ObozTV рассказал украинский гражданин, обучающийся в стамбульском университете Мармара, Эскендер Меметов.

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По его словам, если граждане этой категории выйдут на улицу без крайней необходимости, им грозит штраф в размере 3600 турецких лир (около 15 тысяч гривен). Соблюдение запрета контролируется полицией.

В первые 2-3 дня после объявления карантина в супермаркетах Стамбула присутствовал ажиотажный спрос на продукты питания, "люди закупились, но пустых полок не было. Сейчас все в норме", – рассказал Эскендер Меметов.

В городе работают рестораны, но только "на вынос" – сидеть в помещениях запрещено. Функционирует доставка продуктов, готовых блюд и любых товаров.

Все государственные учреждения, которые имеют возможность работать удаленно, перешли в онлайн. Большая часть частных заведений также последовала их примеру.

В городе организовано дистанционное обучение – как в вузах, так и в школах. Для школьников уроки транслируют через государственные телеканалы, университеты проводят трансляции на своих сайтах, сообщил студент.

В то же время в стране ощущается нехватка "медиков определенной квалификации". Чтобы решить эту проблемы, власти "вызывают из запаса" медработников, которые вышли на пенсию.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 3 апреля в Турции подтверждено 18135 случаев заражения коронавирусом. 356 человек скончались, 415 выздоровели.

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