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8 апреля • обновлено в 10:03
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В хосписе Киева умирают дети: врач попросил о помощи

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Центр палиативной помощи детям Кожно-венерологической больницы Киева оказался в критической ситуации из-за острого недофинансирования. Вместо финансирования в размере 168 тысяч гривен в месяц, учреждению выделили менее 19 тысяч гривен. При этом только на закупку лекарств ежемесячно необходимо 44555 гривен.

В отделении проходят лечение 5 детей.

Доктор медицинских наук, профессор Александр Литус обратился с просьбой ко всем неравнодушным "помочь этим детям прожить немного дольше".

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