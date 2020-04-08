В хосписе Киева умирают дети: врач попросил о помощи
Центр палиативной помощи детям Кожно-венерологической больницы Киева оказался в критической ситуации из-за острого недофинансирования. Вместо финансирования в размере 168 тысяч гривен в месяц, учреждению выделили менее 19 тысяч гривен. При этом только на закупку лекарств ежемесячно необходимо 44555 гривен.
В отделении проходят лечение 5 детей.
Доктор медицинских наук, профессор Александр Литус обратился с просьбой ко всем неравнодушным "помочь этим детям прожить немного дольше".
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