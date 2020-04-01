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1 апреля • обновлено в 21:37
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Крым: карантин в оккупации

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Режим повышенной готовности введен на территории аннексированного Крыму.

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов считает, что карантинные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса продолжат еще на неделю. В подконтрольном России Минздрава Крыма сообщили 31 марта, что под контролем находятся 2832 человека, из которых дома находятся - 2758 человек, в стационарах 64, в обсервации - 10 человек. На крымском мосту собираются установить блок-пост. Об эпидемиологической ситуации в Крыму и о карантине в оккупации поговорим с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа, крымским политологом, Нариманом Джелялова

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