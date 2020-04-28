Криклий пояснил, как будут запускать общественный транспорт в Украине

В настоящее время в правительстве нет конкретной даты возобновления работы общественного транспорта после снятия карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19, но оно будет сопровождаться рядом ограничительных мер.

"Рано говорить о конкретной дате. Точно можно говорить только о том, что определенный период будет ограниченность, обязательно будет масочный режим, обязательно будет проверка температуры. И точно менее насыщенными будут все эти общественные перевозки", – рассказал в эфире ObozTV министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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По его словам, решение о запуске общественного транспорта будет приниматься на основе рекомендаций Министерства здравоохранения с учетом текущей ситуации с заболеваемостью и смертностью от коронавируса.

"Это будет зависеть и от того, как пройдут те же майские праздники и как мы будем соблюдать рекомендации, которые дало Министерство здравоохранения", – подчеркнул чиновник.

Министр пояснил, как будут запускать общественный транспорт

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал в суд иск из-за решения Кабинета министров Украины, которое касается закрытия метро в Украине, а в частности и в Киеве, из-за распространения коронавируса COVID-19.

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