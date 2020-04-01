Как живет Беларусь во время эпидемии

В Беларуси – первая смерть от коронавируса. Умер 75ты летний актер театра имени Якуба Коласа в Витебске Виктор Дашкевич.

Его тест на COVID-19 показал положительный результат. Напомним, на карантин Беларусь не пошла. В стране сейчас работают торговые центры, рынки, рестораны и кафе. Правда, на улицах белорусской столицы- в Минске люди в медицинских масках все же случаются.

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