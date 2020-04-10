Песах в Израиле: блокпосты и комендантский час

Видео 15:00, 10.04.2020

Традиционно на Песах принято посещать родных, поэтому в стране были усилены меры карантина. Было запрещено перемещаться между городами, на крупнейших автомагистралях установлены блокпосты. Даже на собственном транспорте доехать до родственников очень тяжело.

В стране введен комендантский час до 7 утра пятницы, запрещено выходить из дома на расстояние более 100 метров от дома даже в магазин или аптеку.

Об этом в эфире ObozTV рассказал гражданин Украины, находящийся в Израиле, Андрей Пилипенко.

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