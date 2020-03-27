Премьера на ObozTV: украинский музыкант представил "Гимн карантина"

Украинский музыкант Иван Марунич в эфире ObozTV представил "Гимн карантина", написанный на слова Александра Положинского.

"У нас с Александром Положинским есть экспериментальный музыкальный проект "Оливье". Александр написал текст, а поскольку мы сейчас на самоизоляции, мы не могли вместе собраться придумывать музыку. Он этот текст выложил в Facebook, текст там немного полежал, и я подумал – чего ему пропадать? Наложил на музыку, записал, и он тысячи просмотров набирает, потому что тема актуальная", – рассказал музыкант.

"Мне кажется, сейчас хорошее время для творчества, для музыкантов, потому что не отвлекаешься на всякие другие вещи, не ездишь на концерты, на записи в студии", – добавил Марунич.

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