Фермеры выдвинули Шмыгалю ультиматум: требуют немедленно открыть рынки

Если в ближайшие 2-3 дня сельскохозяйственные рынки не возобновят работу, фермеры повезут всю нереализованную сельхозпродукцию под здание Кабинета министров Украины.

"Правительство обязано открыть рынки. Надеюсь, что в ближайшие 2-3 дня это будет сделано. Потому что я не отвечаю за селян", – заявил в эфире ObozTV директор оптового рынка в Херсонской области Федор Негой.

По его словам, в настоящее время функционирует только крупнейший оптовый рынок на юге Украины "Нежданный" в селе Великие Копани Херсонской области. "Он работает, но проблема в том, что эта продукция не может быть реализована, потому что нет покупателей. А покупателей нет, потому что все продовольственные рынки Украины закрыты", – пояснил директор.

"На сегодняшний день рынок работает на 10%, все ждут решения правительства об открытии всех продовольственных рынков", – сообщил он.

Фермеры предъявили Шмыгалю ультиматум

Негой рассказал, что фермеры вынуждены избавляться от продукции, которую не удалось реализовать. "Редиску люди выбросили, начинают выбрасывать огурец, раннюю капусту".

По его словам, люди настроены решительно и в случае, если правительство не примет решение об открытии рынков, они будут готовы к акциям протеста. "Они сказали, если рынки не будут открыты, они все это повезут под Кабинет министров к Шмыгалю, а возможно, даже к президенту", – заметил директор.

Как писал OBOZREVATEL, вечером 27 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что МОЗ подготовил постановление с "четким алгоритмом санитарного контроля", касающееся более 280 рынков. Кабинет министров Украины на ближайшем заседании 29 апреля рассмотрит вопрос о возобновлении работы продовольственных рынков.