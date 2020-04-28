Фермеры выдвинули Шмыгалю ультиматум: требуют немедленно открыть рынки
Если в ближайшие 2-3 дня сельскохозяйственные рынки не возобновят работу, фермеры повезут всю нереализованную сельхозпродукцию под здание Кабинета министров Украины.
"Правительство обязано открыть рынки. Надеюсь, что в ближайшие 2-3 дня это будет сделано. Потому что я не отвечаю за селян", – заявил в эфире ObozTV директор оптового рынка в Херсонской области Федор Негой.
По его словам, в настоящее время функционирует только крупнейший оптовый рынок на юге Украины "Нежданный" в селе Великие Копани Херсонской области. "Он работает, но проблема в том, что эта продукция не может быть реализована, потому что нет покупателей. А покупателей нет, потому что все продовольственные рынки Украины закрыты", – пояснил директор.
"На сегодняшний день рынок работает на 10%, все ждут решения правительства об открытии всех продовольственных рынков", – сообщил он.
Негой рассказал, что фермеры вынуждены избавляться от продукции, которую не удалось реализовать. "Редиску люди выбросили, начинают выбрасывать огурец, раннюю капусту".
По его словам, люди настроены решительно и в случае, если правительство не примет решение об открытии рынков, они будут готовы к акциям протеста. "Они сказали, если рынки не будут открыты, они все это повезут под Кабинет министров к Шмыгалю, а возможно, даже к президенту", – заметил директор.
Как писал OBOZREVATEL, вечером 27 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что МОЗ подготовил постановление с "четким алгоритмом санитарного контроля", касающееся более 280 рынков. Кабинет министров Украины на ближайшем заседании 29 апреля рассмотрит вопрос о возобновлении работы продовольственных рынков.