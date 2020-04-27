Вспышка коронавирусной инфекции, зафиксированная 27 апреля в Харьковской области, связана с проведением массового тестирования лиц, контактировавших с больными.

"Большинство зафиксированных случаев – эти люди, которые даже не имеют признаков заболевания", – рассказал в эфире ObozTV председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

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"Некоторые из них, например, зафиксированные в военной больнице, вообще не верят, что они чем-то больны. Тем не менее, тест показал положительный результат", – заметил чиновник. По его словам, образцы направлены в Киев для проведения дублирующего теста.

Он также обратил внимание на тот факт, что, в отличие от других областей, на Харьковщине тестирование контактных лиц проводят не спустя 14 дней самоизоляции, а сразу.

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Как рассказал Кучер, ПЦР-тестирование проводится трем категориям граждан: имеющим определенную симптоматику, тем, кто контактировали с теми, кто имеет симптоматику, и больным с пневмонией.

Он сообщил, что ПЦР-тестирование, выявившее вспышку, было проведено для более 100 человек. Еще более чем сотне человек из контактной группы тесты сделают в ближайшее время.

Как писал OBOZREVATEL, 27 апреля в Украине изменилась тенденция распространения COVID-19 – за сутки больше всего случаев заражения обнаружили на Харьковщине. Там тестирование показало 49 случаев инфицирования.