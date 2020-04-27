Порядка 80% работников станции экстренной медицинской помощи города Белая Церковь Киевской области готовы уволиться, оставив более 300 тысяч горожан без скорой помощи.

"Сегодня нас могут поддержать многие медработники Киевщины. Потому что в таких условиях работать мы просто не можем", – заявил в эфире ObozTV председатель профсоюза станции экстренной медицинской помощи Белой Церкви Виктор Евтушенко.

"Мы тоже люди, мы тоже хотим уважения к своей профессии, мы хотим защиты. Не столько защиты финансовой, хотя и это очень важно для нас, потому что с такими зарплатами если не каждый, то каждый второй медработник вынужден работать или сторожем, или подрабатывать на других работах", – заявил врач.

Он уточнил, что зарплата врача высшей категории составляет около 10 тысяч гривен, с учетом налогов на руки медик получает порядка 6-7 тысяч гривен в месяц.

Медики скорой в Белой Церкви собрались массово увольняться

Евтушенко сообщил о том, что в настоящее время на медиков скорой помощи оказывается давление, вынуждая их подписать коллективный договор. "Сегодня на нас хотят надавить, прежде всего, на профсоюзы, чтобы мы согласились подписать коллективный договор на еще большее уменьшение зарплаты. То есть я буду получать примерно на 1,5 тысячи меньше. Они объясняют это тем, что у государства нет средств", – сказал он.

В этом контексте врач пояснил, что обещанная надбавка врачам в 300% на самом деле является почасовой, а не месячной. "Что такое 300%? За час работы с инфицированными больными я получаю 1,5 гривни. С надбавкой это будет гривен 10. Это не то же самое, если бы я получал 10 тысяч, а буду получать 30 тысяч. Такого нет", – подчеркнул врач.

Он заявил, что в ближайшее время медработники городской скорой ожидают реакции Офиса президента на открытое письмо, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому 26 апреля.

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