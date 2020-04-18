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18 апреля • обновлено в 08:07
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Лук, имбирь и лимон не спасут от Covid -19: назван способ повышения иммунитета

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Лук, чеснок, корень имбиря и лимон при чрезмерном употреблении могут вызвать ожог желудочно-кишечного тракта.

Эффективность этих продуктов в борьбе с коронавирусом Covid -19 сильно преувеличена. Об этом в эфире ObozTV рассказала диетолог Людмила Гончарова.

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"Это жгучие вещества, которые усиливают кровообращение. Да, они обладают антибактериальным действием, но не как антибиотик, а очень лайтово. Можно быстрее пожечь себе слизистую, вызвать гастрит или энтероколит, чем повысить иммунитет", – предупредила она.

Корень имбиря и лимон не помогут: назван способ повышения иммунитета

Корень имбиря и лимон не помогут: назван способ повышения иммунитета

Диетолог посоветовала употреблять эти продукты только в том количестве, в котором хочется.

"Нужно понимать, что иммунная система состоит из клеток, и эти клетки – белковые тела. Они не состоят из чеснока и имбиря, они состоят из белка животного происхождения. Поэтому нужно питаться правильным белком и пить много-много воды, чтобы усвоение было качественным и было качественное освобождения от токсинов", – порекомендовала она.

Как писал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, какие продукты стоит употреблять для укрепления иммунитета. Среди них не только корень имбиря, но и куркума, ягоды и яркие овощи.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция Коронавирус
Теги
диета диетолог продукты
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