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3 мая • обновлено в 23:00
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Плазма крови от COVID-19: врач из Израиля пояснил, почему она не поможет

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Эффективность лечения больных с COVID-19 при помощи плазмы крови переболевших людей сомнительна.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал реаниматолог, анестезиолог, ответственный за первое отделение по лечению больных COVID-19 в Израиле Борис Бриль.

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"Пока что у меня есть сомнения. Во-первых, люди, которые переболели COVID-19, могут переболеть повторно. Во-вторых, мы не знаем, сколько будут держаться антитела и насколько они будут эффективны", – пояснил медик.

В этом контексте он напомнил о том, что вирус мутирует – литовскими учеными обнаружены 12-14 штаммов COVID-19. "Если человек перенес COVID-19 один раз, у него есть антитела, то мутации вируса могут сделать так, что эти антитела будут бесполезны", – допустил он. И добавил, что по той же причине бесполезной может оказаться и вакцина от COVID-19.

Плазма крови не поможет от COVID-19

Плазма крови не поможет от COVID-19

Врач также напомнил о том, что в настоящее время ведутся научные исследования на тему эффективности плазмы крови при лечении COVID-19, в частности, 5 апреля одобрение на подобные исследования было получено университетом Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, но пока результатов нет.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Заслуженный врач Украины Борис Тодуров заявил, что плазма крови людей, переболевших коронавирусом COVID-19, может использоваться для быстрого и эффективного лечения больных с осложнениями.

  • Китайские врачи в рамках исследования применили способ лечения коронавируса с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от COVID-19. Метод лечения может помочь пациентам выздороветь за три дня.

  • Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине начали клинические исследования относительно возможности использования реконвалесцентной плазмы для лечения больных коронавирусом.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Коронавирус
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