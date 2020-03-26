VIP-карантин: кто ответит?

Юрист-международник Борис Бабин в эфире ObozTV, комментируя карантин в Украине, заявил о незаконности VIP-палат в государственных клиниках.

По его словам, подобные действия медперсонала "полностью незаконны".

"Может существовать ведомственная медицина со специальным финансированием - железнодорожники, Государственное управление делами, полицейские. Есть частные клиники, страховая медицина", - отметил он.

"Конечно, если вы добавляете дополнительный ресурс, вы можете организовывать в таких учреждениях дополнительные услуги. Но сейчас речь об абсолютно другом - когда никакой дополнительный ресурс не добавляется. Имеем коммунальные учреждения, которые финансируются из бюджета Киева и государственного бюджета на общих основаниях. Они предоставляют одинаковые медицинские услуги населению по регистрации или специализации больных", - подчеркнул юрист.

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