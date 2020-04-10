В карантинном Киеве появился дозор, который раздает маски

Видео 14:02, 10.04.2020

В период карантина в столице действует муниципальный дозор. Волонтеры контролируют соблюдение горожанами карантинных требований, проводят разъяснительную работу, а также дарят медицинские маски киевлянам, которые в них нуждаются.

Кроме того, дозор помогает правоохранительным органам в задержании "криминального элемента". Об этом в эфире ObozTV рассказал представитель муниципального дозора Киева Сергей Бондар.

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