Главная Новости
10 апреля • обновлено в 14:09
МоваЯзык
МедОбоз Главная

В карантинном Киеве появился дозор, который раздает маски

67
Читать материал на украинском

В период карантина в столице действует муниципальный дозор. Волонтеры контролируют соблюдение горожанами карантинных требований, проводят разъяснительную работу, а также дарят медицинские маски киевлянам, которые в них нуждаются.

Кроме того, дозор помогает правоохранительным органам в задержании "криминального элемента". Об этом в эфире ObozTV рассказал представитель муниципального дозора Киева Сергей Бондар.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Карантин в Украине Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Видео

Новости

Все новости