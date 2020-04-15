Люди, страдающие сезонной аллергией, в большей степени подвержены риску заражения коронавирусом.

Как рассказал в эфире ObozTV врач-иммунолог, аллерголог Олег Назар, у этой группы людей поражается слизистая оболочка, и у них больше шансов заболеть COVID-19.

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"Больше шансов, что разовьются тяжелые осложнения. Поскольку воспалительный процесс уже есть, а дополнительно вирусная инфекция утяжеляет состояние", – подчеркнул медик.

В этом контексте он добавил, что осложнения у людей, страдающих аллергией, может вызывать любая сопутствующая вирусная инфекция – "и коронавирус, и грипп, и герпес, и ОРВИ".

Риск заражения Covid-19: названа уязвимая категория людей

Как писал OBOZREVATEL, одной из наиболее уязвимых групп риска для коронавируса являются пожилые люди.

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