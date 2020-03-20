Вынужденный отпуск из-за карантина в Украине: комментарий юриста
Юрист, эксперт по вопросам трудового права Виталий Дудин в эфире ObozTV заявил, что отправка работников в неоплачиваемый отпуск в период карантина является грубым нарушением закона.
Юрист отметил, что отправка работников в неоплачиваемый отпуск или принуждение к увольнению "по собственному желанию", может рассматриваться в площади не трудового законодательства, а уголовного.
Он напомнил, что статья 172 УК Украины предусматривает ответственность за грубое нарушение трудового законодательства.
"Если работник хочет привлечь работодателя к ответственности в виде финансовой санкции, надо обращаться в Гоструда. Если речь о привлечении к уголовной ответственности, надо обращаться в полицию", - пояснил Дудин.
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