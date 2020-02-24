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24 февраля • обновлено в 17:35
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Сколько украинцы будут платить за коммуналку: Татьяна Бойко

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Координатор жилищно-коммунальных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала, сколько будет стоить коммуналка для украинцев в ближайшее время и почему украинцы получили такие высокие счета за отопление.

"Причин очень много, почему платежки за тепло выросли. Действительно в январе цена на газ была выше, чем в ноябре, в связи с тем, что сам тариф немного поднялся. Платежка состоит из тарифа, помноженного на объем потребления. Реально платить за потребленное могут только те, у кого стоят индивидуальный тепловой пункт, система погодного регулирования в доме и регулятор на батарею в квартире. Тем, у кого этого нет, поставщик насчитывает столько, сколько он насчитывает и юридических оснований для того, чтобы не платить, нет", - заявила Бойко.

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