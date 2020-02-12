Сколько политическая "партия-призрак" стоит на черном рынке: замминистра юстиции

Заместитель Министра юстиции Украины Валерия Коломиец в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала, как министерство юстиции реагирует на наличие политических партий, которые создавались с целью продажи.

"В минюсте нет данных относительно точных сумм, сколько стоят партии на черном рынке. Но мы хотим бороться с этим явлением. Мы понимаем, что на фоне 300+ партий, есть около 50 партий, которые мы сегодня хотим обнулить. Есть партии, которые намеренно создавались, чтобы потом быть проданными, или каким-то образом повлиять на результаты выборов", - заявила Коломиец.

Она заявила, что у минюста есть понимание, что это только начало долгого пути, и они готовы держать удар, они готовы к агрессии, которая возникнет в результате создания честного европейского избирательного процесса и избирательного кодекса.

"Избирательный процесс - это не только право быть избранным, а и право гражданина выбрать адекватного кандидата или партию", - добавила Коломиец.

По ее словам, цифры в 100-150 тысяч долларов за партию могут быть вполне реальными.

Она также рассказала, какие слои украинского населения могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь от государства.

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