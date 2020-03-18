Главная Новости
18 марта • обновлено в 22:11
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Коронавирус в Украине: МВД начало борьбу с паникерами

100
Читать материал на украинском

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире ObozTV заявил, что в социальных сетях намеренно разгоняется паника и фейки относительно карантина.

"Сегодня в СМИ ширится недостоверная фейковая информация относительно карантина во время борьбы с коронавирусом. У меня огромная просьба - доверяйте исключительно официальной информации органов государственной власти и безусловно МВД", - заявил Шкиряк.

Он сообщил, что сейчас киберполиция отрабатывает источники, через которые запускались эти фейки.

"Я надеюсь, мы выйдем на людей, которые разгоняют панику и истерию в социальных сетях... Сегодня могу отметить повышенную панику, которая касалась транспортного коллапса", - отметил советник главы МВД.

По его словам, бороться с вирусом украинцам поможет в первую очередь гражданская сознательность.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Итоги
Персона
Зорян Шкиряк
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Видео

Новости

Все новости