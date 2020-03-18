Коронавирус в Украине: МВД начало борьбу с паникерами
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире ObozTV заявил, что в социальных сетях намеренно разгоняется паника и фейки относительно карантина.
"Сегодня в СМИ ширится недостоверная фейковая информация относительно карантина во время борьбы с коронавирусом. У меня огромная просьба - доверяйте исключительно официальной информации органов государственной власти и безусловно МВД", - заявил Шкиряк.
Он сообщил, что сейчас киберполиция отрабатывает источники, через которые запускались эти фейки.
"Я надеюсь, мы выйдем на людей, которые разгоняют панику и истерию в социальных сетях... Сегодня могу отметить повышенную панику, которая касалась транспортного коллапса", - отметил советник главы МВД.
По его словам, бороться с вирусом украинцам поможет в первую очередь гражданская сознательность.
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