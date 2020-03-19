Украинский музыкант предложил изменить формат Евровидения
Украинский музыкант, лидер группы OT VINTA Юрий Журавель в эфире ObozTV поддержал идею смены формата Евровидения в связи с коронавирусом.
По его мнению, в 2020 году в связи со всеобщим карантином конкурс должен проходить в онлайн-режиме без зрителей.
"Я думаю, это гениальная идея. В последнее время на Евровидении мы замечаем, что от присутствия на концерте публики ничего не зависит. Главный процесс голосования идет онлайн или по звонкам... Думаю, было бы неплохо придумать что-то на Евровидение", - заявил Журавель.
Музыкант также отметил, что в этом году страна делегировала на конкурс представителя "с твердой украинской позицией".
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