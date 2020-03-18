Бизнесмен спрогнозировал массовые увольнения из-за карантина в Украине

Украинский бизнесмен, владелец сети ресторанов в Киеве Игорь Тынный в эфире ObozTV рассказал, с какими проблемами столкнулся бизнес из-за карантина в Украине.

Предприниматель заявил, что "решение тотально всем сидеть дома" является "чрезвычайно вредным и очень быстро принятым".

Он выразил уверенность, что пик болезни наступит несколько позже, и власти все равно придется продлять карантин.

"Перед каждым бизнесменом стоит серьезный выбор - если знать, что карантин вводится на 2-3 недели, то конечно никто не будет увольнять людей, мы будем удерживать коллектив. И ждать опять момента открытия... У нас полная неопределенность, увольнять людей, отправлять их в отпуск, как долго это может продолжаться", - рассказал бизнесмен.

Тынный заявил, что обещанные Кабмином в период карантина льготы не помогут его бизнесу: "Правительство предложило освободить от уплаты единого социального взноса малый бизнес, людей, которые работают индивидуально, и ФЛП. Каким образом это поможет среднему бизнесу?"

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