Коронавирус добрался до Донбасса: названа угроза для ВСУ

Ветеран АТО Андрей Рымарук в эфире ObozTV заявил, что на Донбассе существует большая угроза заражения коронавирусом украинских военных.

По его словам, в таких городах, как Мариуполь, Волноваха, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Бахмут, Светлодарск, где много украинских подразделений, риск заражения бойцов ВСУ от гражданских лиц очень высок.

Рымарук рассказал, что во многих подразделениях бойцы сами шьют медицинские маски, насмотревшись видео в Youtube.

"Очень не хватает антисептиков сейчас. Также хотелось бы иметь определенное количество экспресс-тестов на коронавирус. К большому сожалению, прошла новость о том, что армия обеспечена экспрес-тестами. Но по факту на востоке их до сих пор нет", - заявил он.

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