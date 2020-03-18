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18 марта • обновлено в 22:11
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Карантин в Черновцах: коммунальщиков и медиков будут развозить на работу

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Мэр Черновцов Алексей Каспрук в эфире ObozTV рассказал, сколько в городе больных коронавирусом и как власти решают проблему с остановкой работы транспорта из-за карантина.

По словам мэра, "ситуация нормальная", однако людей призвали не выходить в город без нужды. Стало существенно меньше прохожих на улицах, приостановлена работа общественного транспорта.

"Завтра будем переходить в режим спецперевозок. В первую очередь, будем обеспечивать доставку на рабочие места медработников, работников коммунальных служб, тех, кто обеспечивает охрану правопорядка, жизнедеятельность города", - сказал Каспрук.

"Закрылись заведения торговли, бытового обслуживания. Не все, но президент подписал закон о введении штрафных санкций за нарушения со стороны власти санитарно-эпидемиологического режима. Сейчас начнем разговор с предпринимателями, не понимающими серьезности ситуации", - отметил он.

Также мэр сообщил, что в городе на данный момент 10 больных коронавирусом.

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