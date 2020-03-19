Украинский студент одного из университетов Словакии Александр Грахов в эфире ObozTV рассказал, как молодежь восприняла известие о карантине из-за коронавируса.

"9 марта на сайте университета появилось сообщение, что с 12 часов заканчивается учеба и мы идем на карантин... Такого большого ажиотажа, как в Украине, не было. Испугались только украинцы. Буквально за два часа из Кошице выехало много украинских студентов. Билеты очень быстро разобрали", - сообщил Грахов.

По его словам, упраляющий общежитием просил украинских студентов никуда не ехать, потому что потом у них могут возникнуть проблемы с возвращением в Словакию.

"Мы не знаем, где вы будете в Украине находиться и с чем приедете назад. Потому он попросил нас не выезжать. Но большинство не послушало и выехало", - отметил студент.

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