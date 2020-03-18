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18 марта • обновлено в 22:24
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"Мы входим в мировой кризис": эксперт оценил готовность Украины

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Член совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире ObozTV провел параллели между мировыми финансовыми кризисами 2008 и 2020 годов. По его мнению, позиции Украины значительно усилились.

"Мы сегодня входим в мировой финансовый кризис, но по сравнению с 2008 годом украинская экономика намного сильнее", - заявил Фурман.

Член совета НБУ привел статистику - в 2008 году инфляция была 22%, сегодня 2%. Дефицит платежного баланса в 2008 году был более 10%, сегодня он меньше 2%.

"Сегодня у нас плавающий обменный курс, значительно больше валютных резервов Национального банка, нет проблем с платежами "Нафтогаза". Сегодня совсем другая картина", - считает он.

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