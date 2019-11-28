Фрирайд-лыжник Ричард Пермин готов снова покорять вершины спустя три года, две сломанных лодыжки и девятимесячный отдых. Лучший спортсмен, которого называют "символом лыжников нового поколения", поделился захватывающей историей своего нового лыжного видео. Посмотрите, как он поднимается на крыши - да, на крыши - Авориа, Франция, с помощью своего хронографа IWC Pilot's Watch TOP GUN.

Ричард Пермин - через боль, к успеху. Скриншот из видео

Ричард Пермин - через боль, к успеху. Скриншот из видео

В первый день съемок я упал с крыши и сломал обе лодыжки. Мне потребовался год, чтобы снова кататься на лыжах после 3 месяцев в инвалидной коляске и 9 месяцев реабилитации.

Этот проект очень много значит для меня. Изначально я хотел получить клип, основанный на качестве езды.

Ричард Пермин - через боль, к успеху. Скриншот из видео

Ричард Пермин - через боль, к успеху. Скриншот из видео

Потратив бесчисленное количество часов на лыжах из-за травмы, я понял, что хочу поделиться своей любовью и страстью к катанию на лыжах, поэтому я переписал сценарий со своей командой, чтобы показать это.

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