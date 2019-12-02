Ice Cross Downhill представляет собой скоростной спуск на коньках по ледяному желобу с прохождением поворотов и трамплинов.

Соревнования проходят каждую зиму в разных уголках земного шара. Спортсмены борются за мировое первенство в чемпионате.

Международные соревнования по Ice Cross Downhill Скриншот из видео

Международные соревнования по Ice Cross Downhill Скриншот из видео

Смысл соревнования заключается в том, чтобы добраться первым до финиша.

Сначала проводится квалификация, лучшие по времени из которой попадают в следующую стадию. Далее проходят забеги с выбыванием: из четырёх участников забега двое лучших проходят в следующую стадию.

Международные соревнования по Ice Cross Downhill Скриншот из видео

Международные соревнования по Ice Cross Downhill Скриншот из видео

Длина трассы - около 300 м. Средняя скорость спортсменов — 40 км/ч, максимальная на некоторых трассах достигает 70 км/ч. Экипировка спортсменов очень напоминает хоккейную.

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