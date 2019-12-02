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2 декабря • обновлено в 20:17
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Международные соревнования по Ice Cross Downhill

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Ice Cross Downhill представляет собой скоростной спуск на коньках по ледяному желобу с прохождением поворотов и трамплинов.

Соревнования проходят каждую зиму в разных уголках земного шара. Спортсмены борются за мировое первенство в чемпионате.

Международные соревнования по Ice Cross Downhill

Международные соревнования по Ice Cross Downhill

Скриншот из видео

Международные соревнования по Ice Cross Downhill

Международные соревнования по Ice Cross Downhill

Скриншот из видео

Смысл соревнования заключается в том, чтобы добраться первым до финиша.

Сначала проводится квалификация, лучшие по времени из которой попадают в следующую стадию. Далее проходят забеги с выбыванием: из четырёх участников забега двое лучших проходят в следующую стадию.

Международные соревнования по Ice Cross Downhill

Международные соревнования по Ice Cross Downhill

Скриншот из видео

Международные соревнования по Ice Cross Downhill

Международные соревнования по Ice Cross Downhill

Скриншот из видео

Длина трассы - около 300 м. Средняя скорость спортсменов — 40 км/ч, максимальная на некоторых трассах достигает 70 км/ч. Экипировка спортсменов очень напоминает хоккейную.

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