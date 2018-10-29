Скандальный Кот забредил немецкими фашистами в Украине 102

Скандальный телеведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", а после победы Революции Достоинства сбежал в Москву, поделился маразматичными планами о своем участии в борьбе против "немецких фашистов", которые, по его мнению, якобы вновь захватили Украину.

Поняв бредовость своего высказывания, он поспешил исправить несуразную оговорку, однако это не добавило его речи адекватности. Свой спич продажный пропагандист озвучил в эфире прокремлевской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", убеждая аудиторию в том, что в Украине якобы запрещают праздновать день освобождения от гитлеровских оккупантов.