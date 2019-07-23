Скандальный Кот пригрозил наступлением "ДНР" на Киев 916

Скандальный украинский телеведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана", пригрозил Украине приходом террористов "ДНР" в Киев.

Он заявил, что они якобы придут мстить за войну, но умолчал, что ее инициатором является Россия. Бредовыми обещаниями пособник оккупантов поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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