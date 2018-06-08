Скандальный декан МГУ пригрозил Украине ударом Путина 84

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что во время прямой линии президента России Владимира Путина он увидел в его словах посыл, намекающий на возможный удар по Украине в случае ее дальнейшего укрепления позиций на Донбассе.

Кроме того, пропагандист отметил, что уверен в том, что Путин якобы лично передал соответствующее тайное предупреждение президенту Украины Петру Порошенко. Свои догадки Третьяков озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".