Скандальное заявление депутата новой ВР: ''Украина на Донбассе с Россией не воюет''

Украина воюет на Донбассе не с Россией, а с гражданами Украины, которых россияне обеспечивают оружием.

Об этом заявил депутат Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин в эфире 112. Он добавил, что если бы противником Украины была Россия, ей надо было бы объявить войну

"Я много раз читал отчеты Генштаба, общался с нашими военными. Ни у кого нет оснований утверждать, что мы на Донбассе воюем с российской армией. Мы воюем с такими же нашими гражданами, обученными и возглавляемыми российскими офицерами, при поддержке так называемого "военторга", который поставляет вооружение ", – заявил Волошин.

Он добавил, что из 40 тыс человек, воюющих сегодня на Донбассе, подавляющее большинство являются гражданами Украины.

"Я не отрицаю, что на определенных этапах российские военные подразделения вмешивались в конфликт. Но сказать, что мы там непосредственно воюем с Россией невозможно", – подытожил Волошин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волошин заявил, что по вопросу возвращения Крыма Украине решения нет.

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