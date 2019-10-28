Скандал во Львове: артисты театра им. Заньковецкой требуют объяснений от руководства

Не только хор имени Г. Веревки и Зеленский в ООС: в легендарном львовском театре вспыхнул скандал из-за обвинений актерами руководителя в финансовых злоупотреблениях.

Актер Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой Ярослав Киргач рассказал детали конфликта актерского профсоюза театра с художественным руководителем и генеральным директором Андреем Мацяком. По словам актера, по результатам проведенного аудита к главе театра у труппы возникло много вопросов, на которые Мацяк не нашел ничего другого, как не продлевать с ним контракт.

Актер убежден, что претензии Мацяка об отсутствии у него творческого роста является надуманным вымышленным предлогом, а реальной причиной является то, что он является лидером актерского профсоюза, которая ставит худруку неудобные вопросы.

Смотрите с понедельника по пятницу в 9:00 на ObozTV утреннее шоу "О, Крапивина!"

Присоединяйтесь к нашему Viber-сообществу "О, Крапивина!"

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram