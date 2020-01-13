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13 января • обновлено в 17:44
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Скандал с Василием Ломаченко: боксера назвали малоросcом

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В сети на украинского боксера Василия Ломаченко, который угодил в скандал с российский спецназом, нарисовали карикатуру.

Автором выступил украинский художник Андрей Петренко, который опубликовал рисунок в Twitter.

"Малоросс – это не гражданство, это образ мышления", – говорится в подписи к карикатуре.

На рисунке изображен Ломаченко, который одет в футболку с "вежливыми людьми", а над головой держит флаг Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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