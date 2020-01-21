Скандал с украинским гербом в Британии получил продолжение

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на включение украинского герба в руководство по противодействию экстремизму в Великобритании и официально объяснили значение тризуба.

Заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства в понедельник, 20 января.

"Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", – подчеркнули дипломаты.

"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского МИД и полиции. Выходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время", – сообщили в ведомстве.

В МИД заверили, что случае подтверждения упомянутого факта, требуют исключить украинскую государственную символику из пособия.

Вскоре представитель британского правительства прокомментировал скандал. Великобритания официально заявила, что глубоко уважает официальные символы украинской государственности.

Подчеркивается, что страна "осознает и сожалеет из-за обиды", причиненной появлением тризуба в полицейском пособии.

"Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляет интерес в борьбе с терроризмом", – пояснило посольство Британии в Киеве.

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