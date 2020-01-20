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20 января • обновлено в 11:12
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Скандал с украинским гербом в Британии: эксперт назвал причины

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Эксперт по вопросам международной политики Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он назвал причины скандала с украинским гербом в Британии.

"Не все так однозначно. Если говорить о том, чьи гербы попали в этот справочник, то это и герб Федеративной Республики Германия, и флаг самой Великобритании, потому что есть такие организации, как северный патриотичный фронт и национальный фронт. Есть герб польской республики... Если они включили символику с британским флагом в этот справочник, не удивительно, что они включили и другие гербы государств, в том чиле Украины, Германии и Польши", - заявил Воля.

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