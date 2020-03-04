Скандал с сыном Порошенко и российским рэпером

Российский рэпер Face заступился за сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила, который во время концерта музыканта в Лондоне забрался на сцену.

Об этом рэпер (настоящее имя – Иван Дрёмин) рассказал в своем Telegram-канале. Он заявил, что вытащил зрителя на сцену не из-за того, что он сын бывшего главы страны.

"Восемь дней назад я выступал в Лондоне, и мне сказали, что был международный скандал по поводу того, что я кого-то себе на сцену вытащил. Мне абсолютно без разницы, чей ты сын, чья ты дочь. В гримерке ко мне подошли организаторы и сказали, что здесь сын Порошенко. Я такой: "Ладно, окей".

Потом я выхожу на сцену и начинаю читать свой рэп, и смотрю, как в первом ряду чувак очень жестко месится, и у него на голове какой-то хэдбэнд, на котором написано то ли "Фейс", то ли "Гоша Рубчинский". Чувак очень жестко разъ***вался и очень часто, когда я нахожусь на своих концертах, я могу вытащить кого-то, если вижу, что чувак жестко месится, и дать микрофон, чтобы человек пел", – рассказал Face.

Он отметил, что не общался с парнем после выступления, и обратился ко СМИ с призывом не "травить пацана".

"Я крикнул: "Русские в Лондоне"; этот человек ничего не кричал, кроме моей песни... Пацан – красавчик, потому что слушает Face", – добавил рэпер.

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