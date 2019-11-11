Скабеева закатила истерику из-за украинских ультрас

Скабеева закатила истерику из-за украинских ультрас58 Читать материал на украинском
Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева устроила скандал в прямом эфире из-за кричалок львовских ультрас.
Она внезапно вспомнила о том, как украинские фанаты проучили сербских фанатов "русского мира" на "Львов Арене" 7 июня. По ее словам, футбольные фаны якобы выкрикивали маты в адрес сторонников "русского мира", а также "зиговали". Бурной реакцией рупор Кремля разразилась в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
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