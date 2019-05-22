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Скабеева выпустила новый фейк об украинском языке

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Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева выдала фейк в том, что большинство населения Украины Якобы протестует против принятого закона о русском языке 5670-д.

Кроме того, она озвучила претензии к новому президенту Украины Владимир Зеленский из-за его бездействия в этом вопросе. Наглые антиукраинские выпады Скабеева озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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